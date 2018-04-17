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В Госдуме подготовили меры для борьбы с «резиновыми» квартирами
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В Госдуме подготовили меры для борьбы с «резиновыми» квартирами 

Rambler News Service 34 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Госдуме разработали поправки в законодательство, которые ограничат права собственников на регистрацию третьих лиц, а также запретят продавать микродоли, пишут «Известия».
Ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей. Согласно поправкам, прописаться в квартире можно будет в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. В Москве она составляет 10 квадратных метров на человека, в ряде регионов показатель достигает 15.
Опрошенные газетой эксперты полагают, что предложенные изменения в законодательство помогут в борьбе с «резиновыми» квартирами. Законопроект готовы поддержать в кабмине.
Законодательная инициатива не нарушает прав собственников, поскольку не распространяется на родственников и членов семьи, пояснила изданию депутат Галина Хованская, один из авторов законопроекта.
По ее словам, скорее можно говорить о нарушении конституционного права на жилье, если право собственности дробится и в результате обладатель небольшой доли просто выживает другого собственника.
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