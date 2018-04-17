В Госдуме подготовили меры для борьбы с «резиновыми» квартирами

Госдуме разработали поправки в законодательство, которые ограничат права собственников на регистрацию третьих лиц, а также запретят продавать микродоли, пишут «Известия»

Ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей. Согласно поправкам, прописаться в квартире можно будет в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. В Москве она составляет 10 квадратных метров на человека, в ряде регионов показатель достигает 15.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что предложенные изменения в законодательство помогут в борьбе с «резиновыми» квартирами. Законопроект готовы поддержать в кабмине.

Законодательная инициатива не нарушает прав собственников, поскольку не распространяется на родственников и членов семьи, пояснила изданию депутат Галина Хованская , один из авторов законопроекта.

По ее словам, скорее можно говорить о нарушении конституционного права на жилье, если право собственности дробится и в результате обладатель небольшой доли просто выживает другого собственника.