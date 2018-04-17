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СМИ: В Госдуме предложили ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
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СМИ: В Госдуме предложили ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах 

RT на русском 1 час назад
Депутаты Госдумы предложили ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц в квартирах и домах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.
По данным газеты, законопроект, подготовленный депутатами предусматривает внесение поправок в Жилищный кодекс России и закон «О праве граждан России на свободу передвижения…» с целью борьбы с «резиновыми квартирами».
Согласно законопроекту, собственникам предлагается запретить регистрировать на своей жилплощади жильцов в том случае, если на них будет приходиться менее учётной нормы площади, размер которой по России отличается. Такое требование не будет распространяться на супругов, родителей и детей собственников.
Также предлагается запретить дробить жильё на микродоли, на которых невозможно будет проживать. Это не будет касаться случаев приватизации, наследования и других.
Издание отмечает, что разногласия по законопроекту устранены перед первым чтением.
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