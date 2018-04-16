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Строительство жилого дома почти на 600 квартир в Красногорске планируется завершить до июля
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Строительство жилого дома почти на 600 квартир в Красногорске планируется завершить до июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области проверили ход строительства жилого дома почти на 600 квартир, расположенного вблизи дер. Сабурово на территории городского округа Красногорск. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку хода строительства жилого дома (корп. 11), расположенного вблизи дер. Сабурово городского округа Красногорск. Площадь корп. 11 переменной этажности (пять-девять) составляет 43 тыс. 472 кв. м, дом рассчитан на 585 квартир (260 однокомнатных, 260 двухкомнатных, 58 трехкомнатных, семь четырехкомнатных) площадью 27 тыс. 355 кв. м», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в ходе проверки были зафиксированы нарушения требований проектной документации, правил охраны труда и техники безопасности. Участники строительства приступили к устранению нарушений.
«В настоящее время при возведении корп. 11, который возводится на территории ЖК «Митино О2», ведется монтаж фасада и внутренних инженерных сетей», — приводятся в сообщении слова начальника подмосковного Главгосстройнадзора Руслана Тагиева.
Финансирование осуществляется за счет средств инвестора. Плановое завершение строительных работ — II квартал 2018 г.
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