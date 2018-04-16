Инвесторы планируют построить два спортобъекта на приобретенных через торги участках

Два земельных участка под строительство спортивных объектов с разным функционалом реализовали на городских аукционах Москвы в первом квартале года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Интерес к земельным участкам под строительство спорткомплексов восстанавливается. Об этом свидетельствуют итоги продаж Единой торговой площадки Москвы в первом квартале этого года. Два объекта постоят инвесторы в Новомосковском и Зеленоградском административных округах. Инвестиции в развитие фитнес-индустрии перспективны, они устойчивы», — сказал руководитель ведомства Геннадий Дегтев

Менее чем за год инвесторы планируют возвести спортивный объект на земельном участке площадью 6,7 тысячи квадратных метров на территории поселения Марушкинское. Аренда участка в ТиНАО обойдется инвестору в 9 миллионов рублей. На его поиски у предпринимателя Светланы Медведевой ушло четыре года.

«Приобрести его напрямую у города через открытые торги — отличная возможность для инвестора. Запустить работу спортивного комплекса планируется к концу 2018 года. В нем разместятся два ледовых катка, корты для сквоша, скалодром и универсальный спортивный зал», — поделилась Медведева.

На земельном участке в Зеленоградском административном округе на Заречной улице появится фитнес-центр сети «Территория Фитнеса», сообщил генеральный директор сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса» Александр Колмыков

«Спрос на фитнес-услуги в столице не угасает, поэтому существует и спрос на территорию под спортивные центры. Уже четвертый год «Территория фитнеса» арендует земельные участки под фитнес-центры на городских аукционах. Завершить строительство на участке на Заречной улице планируется в течение двух лет», — сообщил Колмыков.