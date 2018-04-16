Верховный суд защитил права тех, кто решил строить дом на своей земле

Эта конфликтная ситуация сложилась в Краснодарском крае . Там хозяйка земельного участка начала строить на нем двухэтажный дом для себя и своей семьи. Но местные чиновники отказали гражданке в выдаче разрешительных бумаг на возведение дома. Суды встали на сторону чиновников, вынудив хозяйку дойти до Верховного суда, где с ее доводами согласились.

Отказ чиновников в выдаче разрешения на строитель­ство Верховный суд признал незаконным и отменил его Все началось с того, что гражданка была собственницей участка. Управление муниципального контроля администрации города провело плановую проверку «соблюдения земельного законодательства». Нашлись недостатки. Итогом проверки стал акт, в котором было написано, что собственницей не выполнены предписания Правил землепользования и застройки на территории Краснодара . А именно — на ее участке возведен капитальный объект без разрешения на строительство.

Собственница участка обратилась в администрацию и попросила выдать ей разрешение на строительство. В выдаче разрешения чиновники отказали, попутно заметив, что «не предусмотрена выдача разрешений на строительство на уже возведенные объекты капитального строительства». А еще гражданке сообщили, что материалы «по факту самовольного строительства» они отправили в управление муниципального контроля администрации, для принятия к ней административных мер.

Хозяйка участка посчитала отказ чиновников незаконным и отправилась в суд. Там она попросила обязать чиновников выдать ей разрешение на строительство дома для своей семьи. Но суд встал на сторону чиновников. Апелляция с таким решением согласилась. Пришлось жаловаться в Верховный суд. Там в Судебной коллегии по административным делам сказали, что местные суды допустили «существенное нарушение норм материального права». Краснодарские суды исходили из того, что приступать к строительству капитального объекта только после получения разрешения. Поскольку истица не выполнила эти требования, то ее «объект имеет признаки самовольной постройки». Суды подчеркнули — получение разрешения на строительство после начала строительства законом не предусмотрено.

По мнению Верховного суда, такая позиция ошибочна, и суд разъяснил, почему. В Градостроительном кодексе сказано, что к ведению местной власти относится выдача разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкцию объектов капитального строительства в городе. В том же кодексе разъясняется, что из себя представляет разрешение на строительство. Это документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана участка или проекту планировки территории.

На участке жительницы Краснодара был построен лишь фундамент дома. Верховный суд из приведенных норм Градостроительного кодекса делает вывод — чиновники вправе отказать в выдаче разрешения на строительство исключительно на основании правовых норм и обстоятельств, указанных в законе, но начало строительных работ к таковым основаниям не отнесено. Отказ в разрешении из-за строительства фундамента не соответствует 51 статье Гражданского кодекса — подчеркнул суд.

Из анализа этой статьи Градостроительного кодекса следует, что проверки уполномоченного органа проводятся исключительно с целью установить возможность строительства объекта по проекту на этом участке. При этом начало строительных работ не влияет на принятие решения о соответствии проектной документации требованиям градостроительного регламента, и возможности постройки на этом участке дома по предоставленному проекту. В случае положительного заключения — законные основания для отказа в выдаче разрешения на строительство отсутствуют — заявил Верховный суд.

Местные суды признали отказ в выдаче разрешения на строительство дома правильным и заявили, что объект «имеет признаки самовольной постройки». Но Верховный суд возразил — в материалах дела нет доказательств, что гражданка начала строительство своего индивидуального дома с «существенными нарушениями градостроительных и строительных норм». Нет такого заключения и в письменном отказе выдать разрешение на строительство.

Такие заключения исключают в будущем для хозяйки участка возможность в обычном порядке зарегистрировать дом и являются незаконными.

По мнению Верховного суда, решения местного суда надо отменить и принять по делу новое решение. Отказ чиновников в выдаче разрешения на строительство Верховный суд признал незаконным и отменил его. Высокий суд принял решение, в котором он обязал чиновников рассмотреть заявление гражданки о выдаче ей разрешения на строительство дома.