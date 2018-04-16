Зависимость ТЭК от импорта сократилась до 52 процентов

Одна из ключевых тем выставки и параллельно открывающегося Национального нефтегазового форума — импортозамещение в ТЭК. Зависимость отрасли от импорта с 2014 года сократилась с 60 до 52 процентов, что выше плана минпромторга (55 процентов), но сектора показывают разную динамику, обусловленную стартовыми условиями (долей иностранного оборудования, уровнем развития отечественных компетенций, финансовыми возможностями компаний и другими).

Среди успешных направлений — сокращение зависимости от импортных катализаторов в нефтепереработке, рассказал «РГ» эксперт Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Олег Колобов. Доля импорта здесь упала с 62 процентов в 2014 году до 39 процентов в 2016-м. В том же году удалось обеспечить почти стопроцентное импортозамещение труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли. Наоборот, существенная зависимость наблюдается в технологии производства сжиженного газа (СПГ): доля импорта в 2014 году составила от 50 до 100 процентов, среди программных средств для геологоразведки, бурения, добычи и переработки — 95-100 процентов. Еще одно проблемное направление — производство газовых турбин большой мощности.

Есть ряд проблем, которые осложняют сокращение зависимости ТЭК от импорта. Одной из них Колобов называет ограниченные возможности государства по финансовой поддержке компаний, а также их ограниченный доступ к «длинным» деньгам. Еще одна серьезная проблема — асимметрия информации, которая препятствует эффективному взаимодействию между участниками отраслей ТЭК, учеными и промпредприятиями, что может приводить к дублированию их усилий и расходов.

Меньше всего компании РФ зависят от иностранных катализаторов, больше всего — от технологий сжижения газа