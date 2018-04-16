Зависимость ТЭК от импорта сократилась до 52 процентов 

Одна из ключевых тем выставки и параллельно открывающегося Национального нефтегазового форума — импортозамещение в ТЭК. Зависимость отрасли от импорта с 2014 года сократилась с 60 до 52 процентов, что выше плана минпромторга (55 процентов), но сектора показывают разную динамику, обусловленную стартовыми условиями (долей иностранного оборудования, уровнем развития отечественных компетенций, финансовыми возможностями компаний и другими).
Среди успешных направлений — сокращение зависимости от импортных катализаторов в нефтепереработке, рассказал «РГ» эксперт Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Олег Колобов. Доля импорта здесь упала с 62 процентов в 2014 году до 39 процентов в 2016-м. В том же году удалось обеспечить почти стопроцентное импортозамещение труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли. Наоборот, существенная зависимость наблюдается в технологии производства сжиженного газа (СПГ): доля импорта в 2014 году составила от 50 до 100 процентов, среди программных средств для геологоразведки, бурения, добычи и переработки — 95-100 процентов. Еще одно проблемное направление — производство газовых турбин большой мощности.
Есть ряд проблем, которые осложняют сокращение зависимости ТЭК от импорта. Одной из них Колобов называет ограниченные возможности государства по финансовой поддержке компаний, а также их ограниченный доступ к «длинным» деньгам. Еще одна серьезная проблема — асимметрия информации, которая препятствует эффективному взаимодействию между участниками отраслей ТЭК, учеными и промпредприятиями, что может приводить к дублированию их усилий и расходов.
Меньше всего компании РФ зависят от иностранных катализаторов, больше всего — от технологий сжижения газа
По данным опроса Аналитического центра в 2016 году, наличие значительного потенциала импортозамещения в своей отрасли отметили 68 процентов компаний, представляющих ключевые сегменты рынка оборудования для ТЭК. Они хотят производить конкурентоспособную продукцию прежде всего для внутреннего рынка, размеры которого могут позволить им выйти на промышленные масштабы производства. В энергетическом машиностроении этому может помочь масштабная программа минэнерго по модернизации электроэнергетики до 2030 года, в том числе за счет включения требований по локализации в условия отбора проектов, заключил Колобов.