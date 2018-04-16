Прошлый год оказался успешным для российско-немецкой компании

При этом пять брендов «Большой семерки» еще и радикально нарастили свою долю на отечественном рынке грузовиков, у трех из них — Merсedes-Benz Volvo и Scania — доля перевалила за 7 процентов.

И недаром руководители «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», совместного предприятия концерна Daimler AG и Камского автозавода, назвали 2017 год самым успешным за время существования компании. А создана она в 2009 году. Так, продажи грузовой техники Mercedes-Benz выросли на 170 процентов и составили 5718 единиц. Продажи грузовиков марки FUSO также показали существенный рост — на 37 процентов (реализована 971 единица). Кроме того, с 21 до 90 единиц увеличились продажи автобусов марки Mercedes-Benz.

"Грузовой автотранспорт Mercedes-Benz демонстрирует значительные темпы роста, поскольку экономика восстанавливается, ситуация на рынке становится более благоприятной, — подчеркнул генеральный директор «ДК РУС» Андреас Дойшле. — Многие клиенты ранее откладывали покупку новых машин. Теперь появилась возможность обновлять свои автопарки. Когда клиент ориентируется на надежность, экономичность транспортных средств, высокий уровень сервиса, выбор резонно делается в пользу европейских грузовиков".

Год оказался успешным не только в плане продаж «в штуках», сообщила финансовый директор «ДК РУС» Оксана Карахова: «Оборот компании увеличился на 131 процент, прибыль — на 88. Значительный рост также продемонстрировал бизнес послепродажного обслуживания. Оборот компании по запчастям Mercedes-Benz увеличился на 36, по FUSO — на 57 процентов. Мы продали не только рекордное количество грузовиков, но и максимальное количество телематических устройств, сервисных контрактов, а также достигли отличных результатов в улучшении наших показателей клиентской удовлетворенности, наличия запасных частей, удержав долю рынка».

На российском рынке в сегменте грузовиков тяжелее 6 тонн продажи в 2017 году выросли на 56 процентов

По словам Андреаса Дойшле, секрет успеха компании кроется в комплексном подходе к работе с клиентами. И равновеликое внимание уделяется всем ее составляющим: качеству производства, повышению продаж, совершенствованию послепродажного обслуживания, сервисным контрактам (с ним продается каждый пятый грузовик), развитию дилерской сети, реализации авто с пробегом.

Постоянное развитие дилерской сети помогает формированию прямого контакта с перевозчиками и компаниями иного профиля, эксплуатирующими технику Mercedes-Benz и FUSO. Сейчас она составляет 53 центра для Mercedes-Benz и 39 центров для FUSO. В прошлом году дилерская сеть Mercedes-Benz пополнилась тремя новыми авторизованными центрами, построенными в соответствии с немецкими стандартами качества Daimler AG. Заложен фундамент еще 8 центров. В дальнейших планах — не только количественное, но и качественное расширение сети: Например, повышение ранга сервисных партнеров до дилеров и др. «Ведь дилер стоит на переднем крае общения автопроизводителя и потребителя», — считает Андреас Дойшле.

165 миллионов евро составляют инвестиции компании «ДК РУС» в развитие производства в России в 2016-2018 годах

Кстати, более 70 процентов всех проданных в прошлом году грузовиков Mercedes-Benz и 100 процентов грузовиков FUSO (в общей сложности 5909 единиц, что тоже является рекордом) произведены на заводе компании в России, в Набережных Челнах. В августе завод перешел на трехсменный график работы: иначе удовлетворить растущий спрос на технику Mercedes-Benz и FUSO не представлялось возможным.

В прошлом году в Набережных Челнах также завершилось строительство нового заводского корпуса, предназначенного для выпуска каркасов кабин. Сейчас идет его оснащение необходимой техникой и аппаратурой. Старт производства запланирован на следующий год. Завод сможет производить до 55 тысяч кабин в год, трудиться здесь будут около 700 сотрудников.

Что касается планов компании на нынешний год, то они достаточно амбициозные. Так, сообщил гендиректор «ДК РУС», компания готовит к выводу на рынок абсолютно новое поколение грузовичков FUSO и обновленный Mercedes-Benz Actros. «Наша цель на 2018 год и на ближайшее будущее компании — стать лидером на рынке в плане продаж, уровня сервиса и удовлетворенности клиентов. Задача компании в отношении клиентов — понимать их потребности, оказывать своевременную помощь», — подчеркнул Андреас Дойшле.