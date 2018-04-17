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Минстрой разрешил дырявить жилые дома ради кошек
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Минстрой разрешил дырявить жилые дома ради кошек 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ приняло решение об обязательном сохранении продухов — специальных отверстий для циркуляции воздуха — в фундаментах многоквартирных домов. Дырки оставят, чтобы кошки могли спокойно попадать в подвалы зданий и выходить из них. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Чибиса.
«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — цитирует чиновника агентство.
В то же время Чибис добавил, что по решению общего собрания собственников «на эти продухи может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях".
Зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить замуровывание отверстий в подвалах, так как это приводит к массовой гибели кошек: животные оказываются закрытыми и умирают, либо, напротив, не могут попасть в теплый подвал зимой или спасаясь от какой-либо опасности.
В 2013-м громкий скандал вокруг гибнущих в подвалах кошек разгорелся в Белоруссии. Тогда защитники животных отмечали, что сотрудники служб ЖКХ относятся к кошкам, как к биомусору, и регулярно замуровывают их в технических помещениях. Некоторые высказывали мнение, что от животных избавляются целенаправленно, чтобы очистить города к чемпионату мира по хоккею.
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