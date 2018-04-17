Минстрой разрешил дырявить жилые дома ради кошек

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ приняло решение об обязательном сохранении продухов — специальных отверстий для циркуляции воздуха — в фундаментах многоквартирных домов. Дырки оставят, чтобы кошки могли спокойно попадать в подвалы зданий и выходить из них. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Чибиса.

«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — цитирует чиновника агентство.

В то же время Чибис добавил, что по решению общего собрания собственников «на эти продухи может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях".

Зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить замуровывание отверстий в подвалах, так как это приводит к массовой гибели кошек: животные оказываются закрытыми и умирают, либо, напротив, не могут попасть в теплый подвал зимой или спасаясь от какой-либо опасности.