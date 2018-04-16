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Мобильную торговлю поставят на колеса
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Мобильную торговлю поставят на колеса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Еще одна цель, пусть и не столь явная, — преображение городских ландшафтов. Для большинства из них характерна советская застройка, довольно унылая и однообразная, особенно на окраинах. Креативные объекты нестационарной торговли могут ее украсить.
В России обеспеченность качественными торговыми площадями в два раза меньше, чем в Европе
— Смысл законопроекта в том, чтобы гарантировать малому бизнесу право торговать в мобильном формате. При этом местные власти смогут устанавливать рамочные требования к внешнему виду павильонов, но они не должны меняться, пока действует договор, минимум пять лет, — говорит Никита Кузнецов.
По его мнению, именно за счет некапитальных сооружений можно справиться с дефицитом небольших площадей для стрит-ретейла. Если в Европе обеспеченность качественными торговыми площадями составляет 1,5 тысячи квадратных метров на тысячу жителей, то в России в среднем — 750. Особенно остро не хватает 20-50-метровых помещений для лавок и специализированных магазинов.
— В основном, под эти цели используются квартиры на первых этажах, переведенные в нежилую недвижимость. Пробел можно восполнить за 5-7 лет павильонами, но параллельно должны строиться качественные стационарные торговые площади, — заявил Кузнецов.
Комментарий
Наталья Кошелева, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли:
— Смена внешнего вида объектов — большие инвестиции для малого бизнеса, нужно быть уверенным, что завтра павильон продолжит работу. Несмотря на то, что нестационарные торговые объекты зачастую являются «отличниками» по пополнению бюджета и обеспечивают занятость населения, местные власти не всегда разделяют нестационарную и несанкционированную торговлю.
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