Мобильную торговлю поставят на колеса

Еще одна цель, пусть и не столь явная, — преображение городских ландшафтов. Для большинства из них характерна советская застройка, довольно унылая и однообразная, особенно на окраинах. Креативные объекты нестационарной торговли могут ее украсить.

России обеспеченность качественными торговыми площадями в два раза меньше, чем в Европе

— Смысл законопроекта в том, чтобы гарантировать малому бизнесу право торговать в мобильном формате. При этом местные власти смогут устанавливать рамочные требования к внешнему виду павильонов, но они не должны меняться, пока действует договор, минимум пять лет, — говорит Никита Кузнецов

По его мнению, именно за счет некапитальных сооружений можно справиться с дефицитом небольших площадей для стрит-ретейла. Если в Европе обеспеченность качественными торговыми площадями составляет 1,5 тысячи квадратных метров на тысячу жителей, то в России в среднем — 750. Особенно остро не хватает 20-50-метровых помещений для лавок и специализированных магазинов.

— В основном, под эти цели используются квартиры на первых этажах, переведенные в нежилую недвижимость. Пробел можно восполнить за 5-7 лет павильонами, но параллельно должны строиться качественные стационарные торговые площади, — заявил Кузнецов.

Комментарий

— Смена внешнего вида объектов — большие инвестиции для малого бизнеса, нужно быть уверенным, что завтра павильон продолжит работу. Несмотря на то, что нестационарные торговые объекты зачастую являются «отличниками» по пополнению бюджета и обеспечивают занятость населения, местные власти не всегда разделяют нестационарную и несанкционированную торговлю.