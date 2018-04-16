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Проект строительства моста в Китай включат в федеральную госпрограмму
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Проект строительства моста в Китай включат в федеральную госпрограмму 

Дальний Восток 47 минут назад
Фото: Дальний Восток
Проект строительства трансграничного моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
«Проект строительства моста Благовещенск-Хэйхэ включат в федеральную госпрограмму. Решение о включении проекта было принято на подкомиссии под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева», — говорится в сообщении.
«Уникальный в своем роде проект трансграничного моста, реализуемый в Амурской области, требует пристального внимания со стороны федеральных органов власти. Помимо строительства, имеется и ряд вопросов административного характера, решать которые необходимо на международном уровне. Эта мера господдержки предполагает не финансирование проектов, а более качественную административную поддержку», — сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.
Старт строительству трансграничного автомобильного моста через реку Амур был дан в конце 2016 года. Общая длина моста составит более одного километра. Пять опор расположатся на российской стороне, пять — на китайской. На мосту предусмотрены две полосы движения.
Благовещенск — единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе — напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 220 тысяч человек.
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