Кормилицы семьи: кто из жен депутатов Госдумы от Ростовской области зарабатывает больше мужей

Депутаты Государственной думы РФ отчитались о своих доходах за 2017 год. О зарплатах слуг народа ходят легенды, но жены некоторых их них зарабатывают намного своих мужей. Редакция 161.ru составила список самых богатых спутниц жизни донских депутатов.

Жена единоросса Антона Гетта за год заработала 6 миллионов 715 тысяч рублей, ее муж — 4 миллиона 639 тысяч рублей. В ее собственности — только одна квартира площадью 95,9 квадратных метра.

Жену Антона Гетта зовут Виктория и он часто публикует совместные фотографии в Instagram. У пары двое детей, и, судя по фотографиям, семья часто вместе посещает разные мероприятия и занимается спортом. О том, где работает Виктория, никакой информации нет.

Антон Гетта часто публикует фотографии жены в своем Instagram

Жена единоросса Виктора Дерябкина за год заработала 10 миллионов 656 тысяч рублей, а ее муж — 4 миллиона 866 тысяч. В ее собственности квартира площадью 63,9 квадратных метра, два земельных участка площадью 302 и 530 квадратных метров, жилой дом площадью 130 квадратных метров и нежилое здание.

О супруге Дерябкина практически ничего не известно. В энциклопедии ТАСС написано, что она вместе с дочерью Юлией живет в Германии.

2-е место: жена Максима Щаблыкина

Жена единоросса Максима Щаблыкина за прошлый год заработала 15 миллионов 956 тысяч рублей. Ее муж задекларировал 4 миллиона 597 тысяч. Светлана Щаблыкина владеет квартирой площадью 139 квадратных метров, нежилым помещением площадью 1623 квадратных метра, четырьмя нежилыми зданиями и четырьмя участками для размещения административных или офисных зданий.

— Я ни на кого (имущество. — Прим. ред.) не переписывал. Бизнесом жена занимается очень давно, и с моей работой это никак не связано, кроме как в части ее моральной поддержки с моей стороны, — сказал Максим Щаблыкин в интервью сайту «Депутат Дона».

Жена Максима Щаблыкина занимается бизнесом

Жена депутата от «Справедливой России» заработала за 2017 год 16 миллионов 230 тысяч рублей, при том что доход ее супруга — 4 миллиона 655 тысяч.

В собственности у нее жилой дом площадью 296,6 квадратным метра; четверть доли в квартире площадью 81 квадратный метр; половина доли в квартире площадью 176,4 квадратных метра; участок площадью 474 квадратных метра.