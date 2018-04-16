Кормилицы семьи: кто из жен депутатов Госдумы от Ростовской области зарабатывает больше мужей 

Депутаты Государственной думы РФ отчитались о своих доходах за 2017 год. О зарплатах слуг народа ходят легенды, но жены некоторых их них зарабатывают намного своих мужей. Редакция 161.ru составила список самых богатых спутниц жизни донских депутатов.
4-е место: жена Антона Гетта
Жена единоросса Антона Гетта за год заработала 6 миллионов 715 тысяч рублей, ее муж — 4 миллиона 639 тысяч рублей. В ее собственности — только одна квартира площадью 95,9 квадратных метра.
Жену Антона Гетта зовут Виктория и он часто публикует совместные фотографии в Instagram. У пары двое детей, и, судя по фотографиям, семья часто вместе посещает разные мероприятия и занимается спортом. О том, где работает Виктория, никакой информации нет.
Антон Гетта часто публикует фотографии жены в своем Instagram
3-е место: жена Виктора Дерябкина
Жена единоросса Виктора Дерябкина за год заработала 10 миллионов 656 тысяч рублей, а ее муж — 4 миллиона 866 тысяч. В ее собственности квартира площадью 63,9 квадратных метра, два земельных участка площадью 302 и 530 квадратных метров, жилой дом площадью 130 квадратных метров и нежилое здание.
О супруге Дерябкина практически ничего не известно. В энциклопедии ТАСС написано, что она вместе с дочерью Юлией живет в Германии.
2-е место: жена Максима Щаблыкина
Жена единоросса Максима Щаблыкина за прошлый год заработала 15 миллионов 956 тысяч рублей. Ее муж задекларировал 4 миллиона 597 тысяч. Светлана Щаблыкина владеет квартирой площадью 139 квадратных метров, нежилым помещением площадью 1623 квадратных метра, четырьмя нежилыми зданиями и четырьмя участками для размещения административных или офисных зданий.
— Я ни на кого (имущество. — Прим. ред.) не переписывал. Бизнесом жена занимается очень давно, и с моей работой это никак не связано, кроме как в части ее моральной поддержки с моей стороны, — сказал Максим Щаблыкин в интервью сайту «Депутат Дона».
Жена Максима Щаблыкина занимается бизнесом
1-е место: жена Михаила Емельянова
Жена депутата от «Справедливой России» заработала за 2017 год 16 миллионов 230 тысяч рублей, при том что доход ее супруга — 4 миллиона 655 тысяч.
В собственности у нее жилой дом площадью 296,6 квадратным метра; четверть доли в квартире площадью 81 квадратный метр; половина доли в квартире площадью 176,4 квадратных метра; участок площадью 474 квадратных метра.
О самой избраннице Емельянова известно мало: только на сайте партии «Яблоко», а Михаил раньше был членом именно этой партии, упоминается, что жена депутата работала в юридической консультации.