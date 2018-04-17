В Дагестане чиновники нанесли ущерб муниципальному образованию на 16 млн рублей 

МАХАЧКАЛА, 17 апреля. /ТАСС/. Чиновники администрации дагестанского Южно-Сухокумска наснесли ущерб бюджету муниципального образования на сумму около 16 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Дагестана.
"Должностные лица администрации города Южно-Сухокумск приобрели за 15,7 млн рублей на баланс города объект незавершенного строительства, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в особо крупном размере", — сказал собеседник.
По его словам, в ходе прокурорской проверки было установлено, что в марте 2017 года начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации Южно-Сухокумска незаконно выдал ООО Торговый дом «Элита» разрешение на ввод в эксплуатацию объекта незавершенного строительства. «Затем должностные лица администрации изготовили фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому ООО ТД „Элита“ реализовало МКУ „Служба единого заказчика-застройщика“, действующему от лица администрации города, это здание по цене 15,7 млн рублей», — рассказал представитель прокуратуры.