В Дагестане чиновники нанесли ущерб муниципальному образованию на 16 млн рублей

МАХАЧКАЛА , 17 апреля. / ТАСС /. Чиновники администрации дагестанского Южно-Сухокумска наснесли ущерб бюджету муниципального образования на сумму около 16 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Дагестана

"Должностные лица администрации города Южно-Сухокумск приобрели за 15,7 млн рублей на баланс города объект незавершенного строительства, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в особо крупном размере", — сказал собеседник.