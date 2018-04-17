Ущерб от деятельности чиновников в сфере образования Дагестана составил 16 млн рублей 

В отношении чиновников администрации Южно-Сухокумска (Дагестан) возбудили уголовное дело. Размер ущерба бюджету муниципального образования от их действий составил около 16 миллионов рублей.
«Должностные лица администрации города Южно-Сухокумск приобрели за 15,7 миллиона рублей на баланс города объект незавершенного строительства, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в особо крупном размере», —, сообщил ТАСС представитель прокуратуры Дагестана.
В результате прокурорской проверки установлено, что в марте 2017 года глава отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений мэрии Южно-Сухокумска без законно обоснования выдал ООО Торговый дом «Элита» разрешение на ввод в эксплуатацию для объекта незавершенного строительства. «Затем должностные лица администрации изготовили фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому ООО ТД „Элита“ реализовало МКУ „Служба единого заказчика-застройщика“, действующему от лица администрации города, это здание по цене 15,7 миллиона рублей», — пояснили в прокуратуре.