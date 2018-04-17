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Ущерб от деятельности чиновников в сфере образования Дагестана составил 16 млн рублей
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Ущерб от деятельности чиновников в сфере образования Дагестана составил 16 млн рублей 

«Это Кавказ» 40 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В отношении чиновников администрации Южно-Сухокумска (Дагестан) возбудили уголовное дело. Размер ущерба бюджету муниципального образования от их действий составил около 16 миллионов рублей.
«Должностные лица администрации города Южно-Сухокумск приобрели за 15,7 миллиона рублей на баланс города объект незавершенного строительства, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в особо крупном размере», —, сообщил ТАСС представитель прокуратуры Дагестана.
В результате прокурорской проверки установлено, что в марте 2017 года глава отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений мэрии Южно-Сухокумска без законно обоснования выдал ООО Торговый дом «Элита» разрешение на ввод в эксплуатацию для объекта незавершенного строительства. «Затем должностные лица администрации изготовили фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому ООО ТД „Элита“ реализовало МКУ „Служба единого заказчика-застройщика“, действующему от лица администрации города, это здание по цене 15,7 миллиона рублей», — пояснили в прокуратуре.
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