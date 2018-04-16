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На Ставрополье более 1 тыс. обманутых дольщиков восстановили свои права за четыре года
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На Ставрополье более 1 тыс. обманутых дольщиков восстановили свои права за четыре года 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. обманутых дольщиков восстановили свои права на Ставрополье за четыре года. Как сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края, об этом говорилось в краевом правительстве на межведомственном совещании по вопросам долевого строительства.
"В первом квартале 2018 года восстановлены права 76 участников долевого строительства по трем проблемным жилым домам в Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе. Всего же с 2014 года восстановлены права 1034 граждан — участников долевого строительства 16 многоквартирных домов", — сообщает пресс-служба со ссылкой на начальника краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерия Савченко.
Отмечено, что с начала 2017 года число проблемных объектов в крае сократилось вдвое. В настоящее время на территории Ставрополья остаются семь проблемных объектов долевого строительства, в краевом реестре числятся 764 обманутых дольщика.
"Работа по восстановлению их прав продолжается во взаимодействии органов власти, строительных организаций и правоохранительных структур", — сообщает пресс-служба.
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