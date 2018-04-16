На Ставрополье более 1 тыс. обманутых дольщиков восстановили свои права за четыре года

ПЯТИГОРСК , 16 апреля. / ТАСС /. Более 1 тыс. обманутых дольщиков восстановили свои права на Ставрополье за четыре года. Как сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края, об этом говорилось в краевом правительстве на межведомственном совещании по вопросам долевого строительства.

"В первом квартале 2018 года восстановлены права 76 участников долевого строительства по трем проблемным жилым домам в Кисловодске , Пятигорске и Ставрополе . Всего же с 2014 года восстановлены права 1034 граждан — участников долевого строительства 16 многоквартирных домов", — сообщает пресс-служба со ссылкой на начальника краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерия Савченко

Отмечено, что с начала 2017 года число проблемных объектов в крае сократилось вдвое. В настоящее время на территории Ставрополья остаются семь проблемных объектов долевого строительства, в краевом реестре числятся 764 обманутых дольщика.

"Работа по восстановлению их прав продолжается во взаимодействии органов власти, строительных организаций и правоохранительных структур", — сообщает пресс-служба.