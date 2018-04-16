Количество зарегистрированных в системе «Платон» большегрузов достигло почти 980 тыс. 

Почти 980 тыс. большегрузов зарегистрировано перевозчиками в государственной системе «Платон», сообщили в пресс-службе проекта.
«Грузоперевозчики зарегистрировали в государственной системе «Платон» 978 тыс. большегрузов. Из них за последний месяц — 14 тыс. Регистрация в системе растет ежедневно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на ремонт дорог и мостов грузоперевозчики перечислили через госсистему «Платон» более 45 млрд руб. На эти средства отремонтировано более 1,7 тыс. км дорог. Продолжаются работы по строительству и реконструкции 31 моста: 21 объект уже сдан, движение по оставшимся 10 будет открыто в течение двух лет.
Так, на строительство моста через реку Волга в Дубне (Московская область) выделено 500 млн руб. Еще 930 млн руб. — на возведение Фрунзенского моста в Самаре, 625 млн руб. — на строительство моста через реку Катунь (Горный Алтай). На строительство моста через реку Чепца в Удмуртии направлено 380 млн руб., на реконструкцию моста через реку Терек на автодороге Ищерская-Грозный — более 330 млн руб. Также запланировано строительство и реконструкция мостов через реки Чепца (два путепровода в Удмуртии в Балезинском и Кезском районах), Сосна (Ливны Орловской области), Зуша (Мценск), Ока (Орловская область), реку Самара (Самарская область).
Помимо этого, в 2018 г. средства от государственной системы «Платон» будут направлены на ремонт федеральных автодорог. В том числе такое частичное софинансирование получит трасса Р243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», еще недавно носившая статус региональной. Министерство транспорта РФ и Росавтодор приняли такое решение на основании выбора самих грузоперевозчиков в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог».