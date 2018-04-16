Количество зарегистрированных в системе «Платон» большегрузов достигло почти 980 тыс.

Почти 980 тыс. большегрузов зарегистрировано перевозчиками в государственной системе «Платон», сообщили в пресс-службе проекта.

«Грузоперевозчики зарегистрировали в государственной системе «Платон» 978 тыс. большегрузов. Из них за последний месяц — 14 тыс. Регистрация в системе растет ежедневно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на ремонт дорог и мостов грузоперевозчики перечислили через госсистему «Платон» более 45 млрд руб. На эти средства отремонтировано более 1,7 тыс. км дорог. Продолжаются работы по строительству и реконструкции 31 моста: 21 объект уже сдан, движение по оставшимся 10 будет открыто в течение двух лет.