Орловцы могут зарегистровать недвижимость в любом регионе

По информации Росреестра по с февраля 2017 года орловцы имеют возможность обращаться за регистрацией недвижимости в любом регионе России, независимо от места нахождения заявителя.

Регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит Росреестр по месту нахождения объекта недвижимости, будь то жилой дом, квартира, дача или любая другая недвижимость.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется регистратором по месту приема документов.

Более 2,5 тысяч орловцев уже сумели воспользоваться возможностью экстерриториальной подачи документов и оценить её удобство. Всего в орловский Росреестр поступило 2 652 экстерриториальных заявления о государственной регистрации права, а за первые три месяца текущего года подано 315 таких заявлений.

Ливны и Мценск. Росреестр по Орловской области напоминает, что прием заявлений о совершении регистрационных действий по экстерриториальному принципу осуществляется в офисах филиала Кадастровой палаты в городах Орёл

Документы можно также подать в электронном виде через портал госуслуг Росреестра, что позволит сэкономить финансы не только на отсутствии необходимости поездки в другой регион, но и на уплате госпошлины.