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Здания киностудии им. Горького уйдут с молотка
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Здания киностудии им. Горького уйдут с молотка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Киностудия имени Горького
Недвижимое имущество Акционерного общества "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" будет продано на аукционе, пишет агентство "Москва" со ссылкой на сообщение Российского аукционного дома (РАД).
РАД проведет аукцион по продаже недвижимого имущества киностудии им. Горького. Согласно сообщению, продаже подлежит автобаза общей площадью 8 тыс. 693 кв. м, а также семь нежилых зданий разной площади.
Начальная цена — 449 млн 282 тыс. руб., аукцион будет открытым, прием заявок на участие в торгах закончится 11 мая. Сам аукцион пройдет 18 мая.
Ранее карту президента Кеннеди с расположением советских объектов продали на торгах "Автографы и раритеты" по цене $138 тыс.
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