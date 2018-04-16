Жилой дом планируют достроить в Долгопрудном в конце текущего года

Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке строительства 25-этажного жилого дома в подмосковном городском округе Долгопрудный , строительство планируют завершить в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы и работы по благоустройству территории. Строительство в графике», — отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

Согласно проекту, на площади 31,7 тысяч квадратных метров разместится 4-секционный 25-этажный жилой дом на 384 квартиры. На первом этаже разместятся нежилые помещения. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детские и спортивные площадки.

Застройщиком выступает АО «СУ 155». Финансирование происходит за счет средств инвестора.