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Жилой дом планируют достроить в Долгопрудном в конце текущего года
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Жилой дом планируют достроить в Долгопрудном в конце текущего года 

РИАМО 43 минуты назад
Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке строительства 25-этажного жилого дома в подмосковном городском округе Долгопрудный, строительство планируют завершить в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы и работы по благоустройству территории. Строительство в графике», — отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
Согласно проекту, на площади 31,7 тысяч квадратных метров разместится 4-секционный 25-этажный жилой дом на 384 квартиры. На первом этаже разместятся нежилые помещения. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детские и спортивные площадки.
Застройщиком выступает АО «СУ 155». Финансирование происходит за счет средств инвестора.
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