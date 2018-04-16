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Нижегородцам запретят ремонтировать квартиры после 20:00
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Нижегородцам запретят ремонтировать квартиры после 20:00 

Нижегородская правда 36 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородцам запретят ремонтировать квартиры после 20:00Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают внести изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.
Как отмечается на сайте Заксобрания, проект изменений в закон проходит общественное обсуждение онлайн. Предлагается сократить время на проведение ремонтных работ в многоквартирных жилых домах по будням с 7:00 до 20:00 (в настоящее время разрешено до 22:00), а в выходные с 10:00 до 20:00 (в действующей редакции до 23:00).
Необходимость внесения изменений в закон возникла из-за увеличения количества жалоб от жильцов многоквартирных домов.
Документ размещен на официальном сайте правительства области. Нижегородцы могут отправлять свои замечания и предложения на электронную почту kgkhzsno@sinn.ru до 20 апреля.
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