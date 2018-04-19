Власти Подмосковья включили в перечень проблемных объектов долевого строительства еще три жилых комплекса

«В апреле 2018 г. в сводный перечень проблемных объектов в Подмосковье были включены еще три объекта, признанных проблемными в соответствии с законом Московской области №84/2010-ОЗ от 1 июля 2010 г. «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», по которым 173 гражданина включены в Реестр в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минрегиона России от 20 сентября 2013 г. №403 (до 1 января 2017 г.) и приказом Минстроя России от 12 августа 2016 г. №560/пр (с 1 января 2017 г.)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства строительного комплекса Московской области, 29 марта власти региона утвердили актуализированный план-график (дорожную карту) недостроев, в который на тот момент входил 31 жилой комплекс, по которым нарушены права 2,5 тыс. граждан.

«В настоящее время Минстроем Московской области совместно с администрациями муниципальных образований вырабатываются механизмы по завершению строительства объектов. Актуализированный план-график будет направлен в Минстрой России», — добавили в пресс-службе, отметив, что в результате проведенной проверки Минстроем России в Московской области неучтенных в «дорожных картах» проблемных объектов не выявлено.