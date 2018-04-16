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Яхта, Lexus, Mercedes. Кировские сенаторы опубликовали сведения о доходах за прошлый год
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Яхта, Lexus, Mercedes. Кировские сенаторы опубликовали сведения о доходах за прошлый год 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Виктор Бондарев за прошлый год заработал 11,3 млн рублей, а супруга пополнила семейный бюджет на 1,9 млн рублей. На жену также записаны автомобиль Mercedes Benz GL 350 и две квартиры, у сенатора своей машины нет. В общем пользовании супругов находится ещё одна квартира, гараж и земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. метров. Вячеслав Тимченко в 2017 году заработал 4,8 млн рублей, его супруга — 381 тыс. рублей. Тимченко владеет квартирой и внедорожником Land Rover Range Rover. На супругу записана ещё одна квартира, участок земли площадью 2,4 тыс. кв. метров, Lexus RX350 и маломерное судно Crownline-190LS. В пользовании семьи есть помещение для отдыха в дачном посёлке.
Фото: council.gov.ru
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