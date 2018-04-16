Яхта, Lexus, Mercedes. Кировские сенаторы опубликовали сведения о доходах за прошлый год 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

В Нальчике горит рынок. Площадь пожара достигла 2 тысяч «квадратов»

Суд требует от Смольного расторжения контракта с Артемием Лебедевым

Кто сколько заработал. Депутаты Госдумы от Кубани отчитались о доходах