Яхта, Lexus, Mercedes. Кировские сенаторы опубликовали сведения о доходах за прошлый год 

Виктор Бондарев за прошлый год заработал 11,3 млн рублей, а супруга пополнила семейный бюджет на 1,9 млн рублей. На жену также записаны автомобиль Mercedes Benz GL 350 и две квартиры, у сенатора своей машины нет. В общем пользовании супругов находится ещё одна квартира, гараж и земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. метров. Вячеслав Тимченко в 2017 году заработал 4,8 млн рублей, его супруга — 381 тыс. рублей. Тимченко владеет квартирой и внедорожником Land Rover Range Rover. На супругу записана ещё одна квартира, участок земли площадью 2,4 тыс. кв. метров, Lexus RX350 и маломерное судно Crownline-190LS. В пользовании семьи есть помещение для отдыха в дачном посёлке.
Фото: council.gov.ru