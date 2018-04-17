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Производственная база в Подольске получила разрешение на ввод в эксплуатацию
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Производственная база в Подольске получила разрешение на ввод в эксплуатацию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Производственная база в Подольске получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию производственной базы около пос. Львовский в Подольске, застройщиком которой является ООО «Трубопром НПО», входящее в компанию «А Групп» — одну из крупнейших металлоторговых корпораций в России и странах СНГ», — говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра регионального стройкомплеска Максима Фомина, которого цитирует пресс-служба, площадь построенной производственной базы составляет 17 тыс. кв. м, при этом общая площадь всех сооружений в составе данного предприятия составляет 54 тыс. кв. м. Проект реализован за счет средств инвестора.
«Основное функциональное назначение комплекса — прием, хранение, переработка и отправка грузов торговых партий, при необходимости резка металлопроката на заготовки, для дальнейшей реализации оптом и в розницу», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что на участке чуть более 8 га разместились одноэтажный складской комплекс с крановым хозяйством площадью почти 12,5 тыс. кв. м, производственный участок, который занимает 1,4 тыс. кв. м, двухэтажный административно-бытовой блок площадью 3,3 тыс. кв. м и автомобильные весы. Также база располагает открытыми погрузочно-разгрузочными площадками с кранами, предназначенными для хранения и последующей отправки готовых скомплектованных партий заказчикам. Всего насчитывается 18 кранов. Для транспортировки грузов построен железнодорожный путь длиной 880 м. Кроме того, на территории производства обустроена парковка для легкового и грузового автотранспорта на 66 машиномест.
«Компоновочные решения участка застройки позволяют осуществить свободное маневрирование и изоляцию прибывающего и убывающего транспорта. Общий поток грузового транспорта для обслуживания производственной базы составит 20 грузовых автомобилей в сутки, а грузооборот складского комплекса с крановым хозяйством будет достигать 410 тонн в день. Построенная база предусматривает создание 100 новых рабочих мест», — заключили в пресс-службе.
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