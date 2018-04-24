На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации

На западе Москвы 16 переселенцев по программе реновации заключили первые договоры мены и получили ключи от нового жилья, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.

Как уточняется в нем, новые квартиры переселяемые по программе москвичи получат в новостройках по адресам: Гжатская, 16, корпус 1, Красных Зорь, 59Б, Вернадского, 61, корпус 3. На переезд в новые дома согласились уже 272 собственника — более 60% жителей пяти домов, предназначенных к сносу в этих районах.

"До 10 мая еще 44 семьи смогут получить ключи от своих квартир в домах-новостройках", — отмечается в сообщении.

Программа реновации утверждена в Москве в августе 2017 года, она предполагает снос устаревшего жилья (более 5 тысяч адресов), в основном "хрущевок", в которых проживают около 1 миллиона человек. К 2032 году за счет города в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.