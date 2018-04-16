Экс-мэр Ростова занял 1-е место по доходам среди донских депутатов Госдумы 

Экс-мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев по итогам 2017 га занял место по доходам среди донских депутатов Госдумы РФ.
Согласно сведениям о доходах, размещенных на сайте Госдумы, в прошлом году «единоросс» Михаил Чернышев заработал 9,96 млн рублей.
В собственности экс-мэра находились две квартиры (87,6 и 214,8 кв. м), садовый дом (68,5 кв. м), три гаража, два нежилых помещения общей площадью 124,6 кв. м, два земельных участка и место на подземной парковке.
Кроме того, Михаил Чернышев с супругой в равных долях владели домом площадью 771,5 кв. м и участком 2024 кв. м.
Вторым по уровню доходов среди донских депутатов в Госдуме стал «единоросс» Алексей Кобилев, заработавший в 2017 году 6,77 млн рублей.
В 2017 году парламентарий владел семью квартирами, несколькими домами тремя овощехранилищами. Кроме, того в его собственности находились нежилые помещения и более десятка участков разного назначения.
Третье место по уровню доходов среди депутатов Госдумы от Ростовской области занял «единоросс» Виктор Водолацкий с заработком 5,337 млн рублей. В 2017 году у депутата была лишь одна квартира площадью 77 кв. м, принадлежавшая ему совместно с женой, и место в ГСК.