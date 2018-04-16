Экс-мэр Ростова занял 1-е место по доходам среди донских депутатов Госдумы

Согласно сведениям о доходах, размещенных на сайте Госдумы, в прошлом году «единоросс» Михаил Чернышев заработал 9,96 млн рублей.

В собственности экс-мэра находились две квартиры (87,6 и 214,8 кв. м), садовый дом (68,5 кв. м), три гаража, два нежилых помещения общей площадью 124,6 кв. м, два земельных участка и место на подземной парковке.

Кроме того, Михаил Чернышев с супругой в равных долях владели домом площадью 771,5 кв. м и участком 2024 кв. м.

Вторым по уровню доходов среди донских депутатов в Госдуме стал «единоросс» Алексей Кобилев , заработавший в 2017 году 6,77 млн рублей.

В 2017 году парламентарий владел семью квартирами, несколькими домами тремя овощехранилищами. Кроме, того в его собственности находились нежилые помещения и более десятка участков разного назначения.