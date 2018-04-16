Ещё
Экс-мэр Ростова занял 1-е место по доходам среди донских депутатов Госдумы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-мэр Ростова занял 1-е место по доходам среди донских депутатов Госдумы 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Экс-мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев по итогам 2017 га занял место по доходам среди донских депутатов Госдумы РФ.
Согласно сведениям о доходах, размещенных на сайте Госдумы, в прошлом году «единоросс» Михаил Чернышев заработал 9,96 млн рублей.
В собственности экс-мэра находились две квартиры (87,6 и 214,8 кв. м), садовый дом (68,5 кв. м), три гаража, два нежилых помещения общей площадью 124,6 кв. м, два земельных участка и место на подземной парковке.
Кроме того, Михаил Чернышев с супругой в равных долях владели домом площадью 771,5 кв. м и участком 2024 кв. м.
Вторым по уровню доходов среди донских депутатов в Госдуме стал «единоросс» Алексей Кобилев, заработавший в 2017 году 6,77 млн рублей.
В 2017 году парламентарий владел семью квартирами, несколькими домами тремя овощехранилищами. Кроме, того в его собственности находились нежилые помещения и более десятка участков разного назначения.
Третье место по уровню доходов среди депутатов Госдумы от Ростовской области занял «единоросс» Виктор Водолацкий с заработком 5,337 млн рублей. В 2017 году у депутата была лишь одна квартира площадью 77 кв. м, принадлежавшая ему совместно с женой, и место в ГСК.
АиФ Ростов: последние новости
Какие автомобильные шины самые популярные в Ростове-на-Дону? Воспитательная система. На Дону уволили заслуженного учителя России Школьника убило током в Егорлыкском районе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение289
Кремль призвал россиян не играть в прятки496
Кобзон доставлен в больницу124
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Москвичей ждет неприятный сюрприз7
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение