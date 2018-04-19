Жилой 17-этажный дом в Ленинском районе получил заключение о соответствии

Жилому 17-этажному дому в Ленинском районе выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«ЗОС выдано жилому дому, расположенному в дер. Дрожжино Ленинского района. Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пятисекционного 17-этажного жилого дома составляет 24 тыс. 125 кв. м. К заселению готова 331 квартира жилой площадью 17 тыс. 63 кв. м, из них: 151 — однокомнатная, 163 — двухкомнатные, 17 — трехкомнатные квартиры. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

Как поясняется, застройщиком объекта является ООО «Лотан», финансирование — средства инвестора.