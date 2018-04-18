В Ленинском районе завершили строительство 17‑этажного жилого дома

Жилой дом на 331 квартиру площадью 24,1 тысячи квадратных метров достроили в Ленинском районе Московской области , он готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы областного Главгосстройнадзора.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому, расположенному в деревне Дрожжино Ленинского района. Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В 17-этажном доме располагаются пять секций, жилая площадь дома составляет 17 тысяч квадратных метров. В новостройке расположились 151 однокомнатная, 163 двухкомнатных и 17 трехкомнатных квартир.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

Застройщиком проекта является ООО «Лотан». Финансирование происходит полностью за счет средств инвестора.