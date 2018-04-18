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Участники программы реновации получат компенсацию за переезд в квартиру с меньшей площадью
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Участники программы реновации получат компенсацию за переезд в квартиру с меньшей площадью 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Мир24
Власти Москвы в рамках программы реновации разработали механизм, согласно которому участники программы смогут выбрать для переселения квартиры меньшей площади, получив при этом денежную компенсацию. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Когда мы начали переселение в первый дом по программе реновации на 5-й Парковой улице, многие жители соседних домов изъявили желание переехать побыстрее, пусть даже и в квартиры с меньшей площадью. В связи с этим мы проработали механизм такого переезда с денежной компенсацией переселенцам по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр», — отметил Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, подобный переезд возможен только при желании самих участников программы.
Размер компенсации будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости нового жилья — при переезде на квартиру собственник получит сумму, которая равна разнице между жилой площадью старой и новой квартиры, умноженной на рыночную стоимость квадратного метра нового жилья.
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