Участники программы реновации получат компенсацию за переезд в квартиру с меньшей площадью

Власти Москвы в рамках программы реновации разработали механизм, согласно которому участники программы смогут выбрать для переселения квартиры меньшей площади, получив при этом денежную компенсацию. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , сообщается на сайте мэра Москвы.

«Когда мы начали переселение в первый дом по программе реновации на 5-й Парковой улице, многие жители соседних домов изъявили желание переехать побыстрее, пусть даже и в квартиры с меньшей площадью. В связи с этим мы проработали механизм такого переезда с денежной компенсацией переселенцам по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр», — отметил Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, подобный переезд возможен только при желании самих участников программы.

Размер компенсации будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости нового жилья — при переезде на квартиру собственник получит сумму, которая равна разнице между жилой площадью старой и новой квартиры, умноженной на рыночную стоимость квадратного метра нового жилья.