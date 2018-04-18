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Компенсации для переселенцев в меньшие квартиры по программе реновации рассчитают по рыночной цене
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Компенсации для переселенцев в меньшие квартиры по программе реновации рассчитают по рыночной цене 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Участники программы реновации смогут выбрать квартиры меньшей площади, получив компенсацию, которую быдут рассчитывать по рыночной цене, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«При желании переселенцы по программе реновации смогут переехать в жилье меньшей площади, получив денежную компенсацию. Размер компенсации, которая будет выплачена собственнику, рассчитывается исходя из рыночной стоимости нового жилья. Когда мы начали переселение в первый дом по программе реновации на ул. 5-я Парковая, многие жители соседних домов изъявили желание переехать побыстрее, пусть даже и в квартиры с меньшей площадью. В связи с этим мы проработали механизм такого переезда с денежной компенсацией переселенцам по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Он отметил, что такой переезд возможен только при желании самих переселенцев. «В случае отказа от такого варианта собственнику гарантируется переезд в равнозначную квартиру, как это предусмотрено законом и программой реновации, но уже после строительства новых домов», — пояснил заммэра.
По его словам, решение о наделении Фонда реновации полномочиями по выплате компенсации собственникам квартир в пятиэтажках в случае их переезда в такие квартиры было принято для того, чтобы жители наиболее ветхих пятиэтажек смогли как можно скорее получить новое комфортное жилье.
Размер компенсации, которая будет выплачена собственнику, рассчитывается исходя из рыночной стоимости нового жилья. Это значит, что при переезде в квартиру с меньшей жилой площадью собственник получит сумму, равную разнице между жилой площадью старой и новой квартиры, умноженную на рыночную стоимость одного квадратного метра в новом жилье.
М. Хуснуллин напомнил, что также ранее был разработан механизм докупки дополнительных площадей при переезде из сносимого жилья в новое. Участники программы реновации смогут приобрести дополнительные площади со скидкой в 10% от их рыночной стоимости.
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