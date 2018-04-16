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Ремонт в 10 квартирах жителей льготных категорий сделали в Кузьминках в 2017 году
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Ремонт в 10 квартирах жителей льготных категорий сделали в Кузьминках в 2017 году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 45 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Почти три миллиона рублей было потрачено на ремонт 10 квартир граждан из числа льготной категории в Кузьминках в 2017 году.
— Семь квартир отремонтировали участникам и ветеранам Великой Отечественной войны и три квартиры детям, оставшимся без попечения родителей, — пояснила глава управы района Кузьминки Людмила Акубекова.
Кроме того, ветеранам предоставляется бесплатное обслуживание в парикмахерских района, в мастерских по ремонту обуви и одежды, а также на предоставление услуг в «Некрасовских банях». Для этого выделяют льготные талоны. За 2017 год ветераны Великой Отечественной войны получили 184 персональных поздравления от президента РФ в связи с юбилеями и днями рождения. На реализацию социальных программ было направлено более 30 миллионов рублей, включая субсидию, выделенную ГБУ «Рубеж».
Оказывают социальную помощь в районе и нуждающимся семьям. Так, дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей получили бесплатные билеты на праздничные представления и сладкие подарки в рамках празднования Нового года, а 34 семьи поздравили в рамках акции «Сладкий маршрут Деда Мороза».
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