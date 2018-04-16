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«Вольво» с прицепом и гараж: Иконников опубликовал свои доходы
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«Вольво» с прицепом и гараж: Иконников опубликовал свои доходы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Представители Орловской области в Совете Федерации, в соответствии с законодательством, опубликовали свои доходы за 2017 год.
Орловскую область в Совете Федерации представляют Василий Иконников и Владимир Круглый. В минувшем году они оба увеличили суммы своих доходов.
Декларированный годовой доход члена СФ от Орловской области Василия Иконникова в минувшем году составил 4 607 11ного больше, чем в 2016 году (4,5 млн рублей). Супруга Иконникова заработала 905 062 рубля.
В собственности у члена Совета Федерации от Орловской области дачный участок площадью 800 кв.метров, гараж и автомобиль «Вольво ХС 60» с прицепом ОЗП. Жена Иконникова имеет гаражом и автомобиль Форд Фокус. Кроме того, супруги владеют квартирой площадью 83,7 кв.метра.
По итогам 2017 года Владимир Круглый заработал 10 млн 375 тыс. 790,14. Стоит отметить, что в 2016 году сумма его доходов составляла 4,9 млн Доход жены — 1 млн 273,7 тыс. рублей. Сенатору от Орловкой области принадлежат три земельных участка, дача, гараж и автомобиль Hyundai Santa Fe 2.4 АТ. Квартиру он делит пополам с супругой.
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