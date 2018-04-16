«Вольво» с прицепом и гараж: Иконников опубликовал свои доходы

Орловскую область в Совете Федерации представляют Василий Иконников и Владимир Круглый. В минувшем году они оба увеличили суммы своих доходов.

Декларированный годовой доход члена СФ от Орловской области Василия Иконникова в минувшем году составил 4 607 11ного больше, чем в 2016 году (4,5 млн рублей). Супруга Иконникова заработала 905 062 рубля.

В собственности у члена Совета Федерации от Орловской области дачный участок площадью 800 кв.метров, гараж и автомобиль «Вольво ХС 60» с прицепом ОЗП. Жена Иконникова имеет гаражом и автомобиль Форд Фокус. Кроме того, супруги владеют квартирой площадью 83,7 кв.метра.

По итогам 2017 года Владимир Круглый заработал 10 млн 375 тыс. 790,14. Стоит отметить, что в 2016 году сумма его доходов составляла 4,9 млн Доход жены — 1 млн 273,7 тыс. рублей. Сенатору от Орловкой области принадлежат три земельных участка, дача, гараж и автомобиль Hyundai Santa Fe 2.4 АТ. Квартиру он делит пополам с супругой.