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Первый этап строительства станции водоподготовки в Подольске завершен
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Первый этап строительства станции водоподготовки в Подольске завершен 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Главгосстройнадзоре Московской области выдали заключение о соответствии станции подольской водоподготовки требованиями техрегламентов и проектной документации. Информация об этом опубликована на сайте администрации округа.
Уточняется, что соответствующее заключение было выдано после проверки по извещению о завершении строительства, а также устранению замечаний.
Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию
— начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
Согласно сообщению, предназначение этих объектов инженерной инфраструктуры является функционирование станции водоподготовки. Она будет возведена в рамках второй очереди, а также будет обеспечивать качество питьевой воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Заказчиком выступает МКУ «Градостроительное управление». Финансирование — областной и местный бюджет
— сообщение Главгосстройнадзора Московской области.
Работы по реконструкции водозаборного узла № 7 в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе выполнены на 20%. Водозаборный узел № 7 предназначен для отбора питьевой воды из Восточной системы водоснабжения. Он обеспечивает водой более половины жителей микрорайонов Железнодорожный и Саввино Балашихи.
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