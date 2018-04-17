Первый этап строительства станции водоподготовки в Подольске завершен

В Главгосстройнадзоре Московской области выдали заключение о соответствии станции подольской водоподготовки требованиями техрегламентов и проектной документации. Информация об этом опубликована на сайте администрации округа.

Уточняется, что соответствующее заключение было выдано после проверки по извещению о завершении строительства, а также устранению замечаний.

Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию

— начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

Согласно сообщению, предназначение этих объектов инженерной инфраструктуры является функционирование станции водоподготовки. Она будет возведена в рамках второй очереди, а также будет обеспечивать качество питьевой воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Заказчиком выступает МКУ «Градостроительное управление». Финансирование — областной и местный бюджет

— сообщение Главгосстройнадзора Московской области.