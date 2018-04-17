Главгосстройнадзор Московской области выдал девять заключений о соответствии с 9 по 15 апреля

Главным управлением государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) выдано девять заключений о соответствии (ЗОС) с 9 по 15 апреля построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщили в пресс-службе ведомства.

«C 9 по 15 апреля Главгосстройнадзором Московской области выдано девять ЗОС построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью 136,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из общего количества выданных ЗОС за прошлую неделю: два жилых объекта, общей площадью 87,5 тыс. кв. м, семь нежилых объектов, общей площадью 49 тыс. кв. м (один социальный объект, один торгово-административный объект, один логистический и четыре линейных).

«С начала 2018 г. Главгосстройнадзором Московской области выдано 120 заключений о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью свыше 1,2 млн кв. м», — заключили в пресс-службе.