Пассажиропоток аэропорта Шереметьево в январе-марте вырос на 11,9% — до 9,1 млн человек

Пассажиропоток аэропорта Шереметьево в январе-марте 2018 г. вырос почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил более 9,1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за I квартал 2018 г. Количество обслуженных пассажиров увеличилось на 11,9% по отношению к аналогичному периоду 2017 г. и достигло 9 млн 104 тыс. человек. Аэропорт Шереметьево обеспечил выполнение 76 тыс. 464 взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 13,1% больше, чем в I квартале 2017 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам отчетного периода пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) увеличился на 8,9% и составил 4 млн 862 тыс. пассажиров. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) пассажиропоток вырос на 15,7% и составил 4 млн 242 тыс. человек. Трансферный пассажиропоток через аэропорт Шереметьево увеличился на 7% к аналогичному периоду 2017 г. и составил 3,3 млн пассажиров.

«В марте 2018 г. пассажиропоток составил 3 млн 267 тыс. пассажиров (рост на 13,4% к периоду прошлого года). При этом пассажиропоток на МВЛ увеличился на 11,3% и составил 1 млн 733 тыс. человек, на ВВЛ — на 15,8% и достиг 1 млн 534 тыс. пассажиров», — указано в сообщении.