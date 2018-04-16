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В 30 московских новостройках квартиры не могут продать больше 5 лет
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В 30 московских новостройках квартиры не могут продать больше 5 лет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На первичном рынке в старых границах Москвы представлено свыше 30 жилых комплексов, продажи в которых открыты более 5 лет назад, сообщает компания «БЕСТ-Новострой» со ссылкой на данные IT-платформы анализа рынка новостроек bnMAP.pro.
48 корпусов в 31 жилом комплексе возведены в различных сегментах рынка — от комфорт-класса до элитного, однако в выборке преобладают дома бизнес-класса: в экспозиции находится 25 таких ветеранов рынка. К элитному классу относятся 13 корпусов, 3 — к премиум-сегменту, и еще 7 — жилье комфорт-класса.
Часть проектов в процессе реализации успели сменить свое название. Так, GazoilCityполучил название «Розмарин», ЖК «Балтийский квартет» стал ЖК «Северо-Западный», ЖК «Виноградные пруды» — «Виноградным», ЖК «Утесов» стал называться «Карамышевский бриз», а ЖК «Арт-Хаус» — LoftHouse.
Столь длительные сроки экспозиции объясняются разными причинами. В элитном сегменте виной всему, как правило, большие площади квартир — до 500 квадратных метров. Дольше всех на реализации из элитных новостроек находится ЖК «Шоколад» — с 2007 года.
В случае с жилыми комплексами других сегментов продажи могут затянуться из-за масштабности проекта — чем больше объемы, тем сложнее их полностью реализовать.
Покупатели жилья не слишком охотно рассматривают ЖК, вышедшие на рынок давно. Плюс у таких проектов сильные конкуренты со стороны «новичков», недавно введенных в эксплуатацию. Но, тем не менее, даже застоявшееся в продаже жилье находит своего владельца — случается, что покупатель заинтересован в определенной локации, кроме того, на рынке отмечается дефицит больших квартир, и их можно найти в проектах, сданных -7 лет назад, отмечают аналитики.
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