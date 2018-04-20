Казань вошла в тройку городов ПФО по самым дорогим новостройкам

Казань заняла второе место среди городов Приволжского федерального округа по самым дорогим квартирам в новостройках, сообщает ЦИАН

Самая дорогая казанская квартира (326,7 кв. метров) расположена в ЖК «Маяковский». Стоит она 43,94 млн рублей. Дом находится в центре города, недалеко от парка Эрмитаж

Также в список самых дорогих квартир в новостройках попали 3-комнатная квартира за 34,61 млн рублей в ЖК Legato (Муштари, 18), 4-комнатная квартира за 21,51 млн рублей в ЖК Odette (Дзержинского, 6), 3-комнатная квартира за 17,1 млн рублей в ЖК «Казанское подворье» (ул. Баумана 9/11) и 4-комнатная квартира за 16,76 млн рублей в доме на улице Гоголя, 31.

Отметим, что первое место в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью среди регионов ПФО занял Нижний Новгород. Здесь самая дорогая квартира стоит 54,35 млн рублей.

Напомним, по программе соципотеки жители Казани купили квартиры в ЖК «Салават Купере», где спустя месяц провалился пол. Новосёлы построенного по госпрограммам жилья жалуются, что по квартирам гуляет ветер, течёт сантехника, лопаются потолки. Замечания пообещали устранить до 31 марта.