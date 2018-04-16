Свыше 120 тыс. прав на жилые помещения зарегистрировано в Подмосковье в январе-марте

Московской области в I квартале 2018 г. было зарегистрировано более 120 тыс. прав на жилые помещения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Подмосковью.

«Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения и земельные участки в первом квартале 2018 г. остается примерно на том же уровне, что и годом ранее. 123 тыс. прав на жилые помещения и 77 тыс. прав на земельные участки зарегистрировано в этом году и 125 тыс. прав на жилые помещения и 76 тыс. прав на земельные участки зарегистрировано в I квартале прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в январе-марте 2018 г. было зарегистрировано 380 тыс. прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 г. «Это связано с увеличением количества обращений физических лиц по вопросам регистрации прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости», — пояснили в управлении.

Также сообщается, что в I квартале 2018 г. зарегистрировано почти 65 тыс. прав на объекты недвижимости одновременно с постановкой этих объектов на кадастровый учет. Из них около 13 тыс. — учетно-регистрационные действия в отношении вновь образованных земельных участков.