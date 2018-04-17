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Кто займется строительством трамвайной ветки до Верхней Пышмы
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Кто займется строительством трамвайной ветки до Верхней Пышмы 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В региональном департаменте госзакупок назвали победителя аукциона, об этом сообщает во вторник, 17 апреля, «АиФ-Урал».
В электронном аукционе на определение подрядчика, который займется строительством трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, вновь принимала участие только одна компания. На этот раз заявка «Инженерно-строительного центра УГМК» была признана соответствующей требованиям. В связи с тем, что заявка была подана только одной компанией, аукцион был завершен, а подрядчик автоматически опеределен.
Напомним, это уже второй аукцион на поиск подрядчика для строительства трамвая в Верхнюю Пышму. До этого в конкурсе также принимал участие только «Инженерно-строительный центр УГМК», однако его заявка была признана несоответствующей требованиям.
Строительство трамвайной линии планируется закончить до 15 декабря 2020 года. Работы обойдутся в 2 млрд 220 млн рублей.
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