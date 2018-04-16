Ещё
Новикомбанк участвует в программе субсидирования малого и среднего бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новикомбанк участвует в программе субсидирования малого и среднего бизнеса 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Фото: Новикомбанк
Новикомбанк является уполномоченным банком программы «Москва — город для бизнеса и инноваций», реализуемой правительством Москвы. Соглашение между банком и департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы подписано с целью повышения доступности финансирования через кредитование для малого и среднего предпринимательства. Участники программы могут получить компенсацию части уплаченной процентной ставки за счет средств бюджета столицы.
«По условиям программы субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории Москвы, могут получить компенсацию процентов по кредитам на поддержку и развитие бизнеса», — сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.
Субсидии в размере не более 10 млн рублей каждая предоставляются в качестве компенсации затрат на приобретение оборудования, финансовую аренду (лизинг), на уплату части процентов по кредитам, а также на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Компенсации подлежат 15% от произведенных затрат.
«Новикомбанк активно наращивает кредитование малого и среднего бизнеса, участвующего в кооперации с ведущими предприятиями машиностроения и высокотехнологичных отраслей промышленности. Подписание соглашения с правительством Москвы является существенным шагом в решении стратегических целей по развитию данного направления и предоставлению качественных банковских услуг во всех сегментах финансового рынка», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
С 2012 по 2017 год правительство Москвы заключило уже более полутора тысяч договоров о предоставлении субсидий на возмещение процентов по кредитам предприятиям МСП на общую сумму более 2 млрд рублей.
Ростех: последние новости
Продукция «Технодинамики» заменит украинские авиаагрегаты «Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию на выставке DSA 2018 в Малайзии «Вертолеты России» поставили все машины для нужд санавиации в 2017 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки155
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии88
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы77
Согласована единая позиция по Сирии281
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение