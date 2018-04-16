Новикомбанк участвует в программе субсидирования малого и среднего бизнеса

Новикомбанк является уполномоченным банком программы « Москва — город для бизнеса и инноваций», реализуемой правительством Москвы . Соглашение между банком и департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы подписано с целью повышения доступности финансирования через кредитование для малого и среднего предпринимательства. Участники программы могут получить компенсацию части уплаченной процентной ставки за счет средств бюджета столицы.

«По условиям программы субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории Москвы, могут получить компенсацию процентов по кредитам на поддержку и развитие бизнеса», — сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин

Субсидии в размере не более 10 млн рублей каждая предоставляются в качестве компенсации затрат на приобретение оборудования, финансовую аренду (лизинг), на уплату части процентов по кредитам, а также на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Компенсации подлежат 15% от произведенных затрат.

«Новикомбанк активно наращивает кредитование малого и среднего бизнеса, участвующего в кооперации с ведущими предприятиями машиностроения и высокотехнологичных отраслей промышленности. Подписание соглашения с правительством Москвы является существенным шагом в решении стратегических целей по развитию данного направления и предоставлению качественных банковских услуг во всех сегментах финансового рынка», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева

С 2012 по 2017 год правительство Москвы заключило уже более полутора тысяч договоров о предоставлении субсидий на возмещение процентов по кредитам предприятиям МСП на общую сумму более 2 млрд рублей.