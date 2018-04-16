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В Лимассоле началось строительство комплекса из трех небоскребов
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В Лимассоле началось строительство комплекса из трех небоскребов 

BFM.RU 2 часа назад
Компания Cybarco объявила о запуске проекта Trilogy Limassol Seafront, который будет возведен на набережной Лимассола.
Комплекс «Трилогия» будет состоять из трех башен, объединенных площадью-плазой. В каждом из небоскребов запроектированы апартаменты с видом на море и офисы. Инфраструктура в зданиях, включающая в себя спа-салоны и тренажерные залы, будет доступна для жителей комплекса. При этом рестораны, магазины и бутики, размещенные на плазе, будут открыты для всех посетителей.
Работы выполняются совместным предприятием компаний Cybarco Limited, подразделением корпорации Lanitis Group, и Cebarco — одной из крупнейших строительных компаний со штаб-квартирой в Бахрейне.
По словам генерального директора Cybarco Development Михалиса Хаджипанайоту, к работе над проектом были привлечены ведущие архитекторы, дизайнеры и девелоперы мирового уровня. Сдача первой башни запланирована на 2012 год, при этом компания уже получила заявки на бронирование люксовых апартаментов и офисов на сумму свыше 30 млн евро.
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