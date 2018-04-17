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С молитвой в дорогу: в «Крымской волне» работают молельные комнаты
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С молитвой в дорогу: в «Крымской волне» работают молельные комнаты 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: Капитал страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В новом терминале аэропорта «Симферополь» работают православная и мусульманская молельные комнаты, сообщили в пресс-службе крымского аэровокзала. Помещения для молив расположены на первом этаже нового аэровокзального комплекса, площадь каждой комнаты — 30 кв м.
Во время церемонии встречи первого пассажира нового аэровокзального комплекса, которая состоялась 16 апреля, комнату для совершения намазов посетил помощник Муфтия Крыма Раим Гафаров, сообщают в Духовном управлении мусульман Крыма.
"Молельная комната разграничена на мужскую и женскую зоны. Здесь есть все необходимое для совершения обряда. Коврик для намаза, четки, мебель для обуви, и, главное — экземпляр священной книги Коран. Рядом с молельной комнатой оборудовано место для омовения (абдестхане). Мусульмане, путешествующие авиатранспортом, смогут совершать религиозный обряд", — сказал Раим Гафаров.
В руководстве аэропорта рассчитывают, что благодаря этому нововведению пребывание в нем станет более комфортным для пассажиров разного вероисповедания.
Как сообщалось, с 16 апреля приступил к работе новый терминал аэропорта «Симферополь». Отныне все рейсы на прилет и на вылет осуществляется из него.
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