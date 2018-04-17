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В Алтайском крае в 2018 году получат жилье не менее 200 детей-сирот
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В Алтайском крае в 2018 году получат жилье не менее 200 детей-сирот 

АиФ — Алтай 53 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
На эти цели выделено 282 млн рублей, из которых 197 млн рублей — средства федерального бюджета.
13 апреля специальная комиссия осмотрела квартиры, приобретенные для сирот в Барнауле. В состав комиссии вошли представители органов опеки, регионального Минстройтранса, администрации города и ОНФ. 30 квартир площадью от 28 до 33 кв. метров приобрели для сирот в новом доме на ул. Советской Армии, 71.
У дома есть собственная газовая котельная, а в микрорайоне хорошо развита инфраструктура. Ключи сиротам вручат в конце апреля — начале мая. Первые пять лет сироты живут в этих квартирах на условиях специализированного найма. При положительном заключении органов опеки после этого заключается договор социального найма, который позволяет оформить квартиру в собственность.
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