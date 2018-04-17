В Алтайском крае намерены покупать жилье для сирот по рыночной цене

БАРНАУЛ , 17 апреля. / ТАСС /. Жилье для сирот, которое покупается за государственные средства, в Алтайском крае намерены приобретать по среднерыночной, а не по среднестатистической цене. Постановление правительства региона, которое позволит покупать новые квартиры и минимизировать злоупотребления в этой сфере, планируется выпустить в мае 2018 года, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор региона Александр Карлин

"Конечно же, надо по среднерыночной цене определять стартовые условия тендеров и покупать по ценам, которые бы нравились продавцам, и по качеству жилья, которое бы нравилось тем, для кого оно предназначено. Такое постановление мы готовим, я думаю, что в мае оно выйдет. Я бы хотел, чтобы те, кто жилье продает, понимали, что коммерческий интерес хорошо, но еще есть интерес молодых людей, которым нужно создать стартовые условия. В силу известных причин мы подошли к пониманию того, что жилье для сирот надо покупать только на первичном рынке (имеется ввиду уголовное дело по махинациям с жильем для детей сирот и инвалидов в 2017 году — прим. ТАСС), это минимизирует злоупотребления с одной стороны, а с другой — обеспечит защиту качества жизни этих молодых людей", — сказал Карлин.

По словам главы региона, при принятии изменений в закон региона необходимо учитывать и то, что параметры бюджетных ресурсов определены и если будет покупаться более дорогое жилье, то проблема будет решена для меньшего количества людей, стоящих в очереди на квартиры. Карлин также отметил, что с приобретением нового жилья у самих молодых людей будет меньше проблем в хозяйственных вопросах.

По данным администрации региона, на сегодня проблема в том, что застройщики зачастую не хотят участвовать в аукционах на такое жилье из-за минимальной цены контракта — берется среднестатистическая цена кв. метра по краю (40,601 тыс. рублей). Среднерыночную цену планируется определять на основе данных, предоставленных застройщиками, что должно сделать аукционы более привлекательными.

В 2017 году для детей-сирот в Алтайском крае в 2017 году приобрели 262 квартиры в разных территориях региона. На покупку квартир было направлено 706,6 млн рублей, из которых федеральные средства составили 465,9 млн, остальное выделил региональный бюджет.