Госинспекция по недвижимости добилась демонтажа незаконных забора и шлагбаума в Таганском районе

В Таганском районе Москвы демонтировали незаконно установленные забор и шлагбаум, которые мешали свободному доступу на территорию общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

«В ходе проведения мониторинговых мероприятий зафиксирован факт незаконного ограничения доступа на территорию общего пользования в Таганском районе Центрального административного округа. Установлено, что на городском земельном участке рядом с нежилым зданием по адресу: ул. Николоямская, вл. 62, стр. 1 без разрешительной документации установлен металлический забор и шлагбаум», — говорится в пресс-службе.

Отмечается, что коммерческая организация незаконно оградила территорию общего пользования площадью порядка 350 кв. м и организовала на ней стоянку транспортных средств.

В настоящее время организована работа по освобождению земельного участка от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, осуществлен демонтаж ограждающих устройств. «Жителям Таганского района обеспечен доступ на территорию общего пользования», — добавили в Госинспекции.