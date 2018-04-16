«Орелстрой» объявил о старте продаж квартир в «Московском парке»

Компания ПАО «Орелстрой» объявила о старте продаж квартир в новом жилом комплексе в районе Московского шоссе — «Московский парк».

Будущий «Московский парк» обещает стать не просто одним из соответствующих всем современным нормам комфорта спальных микрорайонов «Орелстроя», которые формируют жилое пространство Орла и являются гордостью тех, кто в них живет. Улучшенные технологии строительства, целостность архитектурно-дизайнерского решения жилого комплекса и его соседство с живописными природными ландшафтами делают этот новый масштабный проект перспективным и уникальным по своей структуре, качественно отличающим ЖК «Московский парк» от других строительных площадок.

Территория нового ЖК полностью соответствует по расположению и концепции своему названию. Именно природные объекты, которые его окружают — Прокуровский лесопарк и парк «Овсянниковская поляна», — позволяют назвать «Московский парк» жилой и одновременно зеленой и экологической зоной. Здесь в прямом смысле есть где разгуляться романтикам, семейным парам с детьми и любителям домашних животных. Особый подарок новоселам «Московского парка» — прекрасный панорамный вид из окон, который каждый день будет радовать хозяев светлых, просторных квартир и их гостей.

Жилой комплекс «Московский парк», в котором запланировано строительство шести 16-этажных домов, находится в экологически чистом месте Орла и при этом всего в 10 минутах от центра города, располагает хорошей транспортной доступностью. Новый микрорайон сможет похвастаться развитой инфраструктурой. В шаговой доступности расположены гипермаркеты «Лента» и «Линия», в 5 минутах ходьбы два детских сада (№42 и №31) и школа №45. На первых этажах новых домов ЖК «Московский парк» предусмотрены нежилые помещения, в которых разместятся магазины, кафе, аптеки, парикмахерские и салоны красоты.

Особое внимание застройщик уделяет проектированию и дальнейшему обустройству придомовых территорий, планируя создать внутридворовые пространства, соответствующие всем современным мировым требованиям. Это намерение касается как благоустройства и озеленения с использованием элементов ландшафтного дизайна, так и профессиональной планировки детских спортивных и игровых зон с применением современных покрытий. В проекте такие зоны распределены в соответствии с разными возрастными категориями. «Орелстрой» заранее предусматривает и специальные территории для автомобильных парковок — их будет достаточно, чтобы обеспечить хозяев квартир и их гостей.

Новое жилье в «Московском парке» обладает массой неоспоримых преимуществ при невысокой цене. Одно из таковых — возможность приобрести квартиру с уже готовой отделкой, стандартной или класса «комфорт». В этом случае после заселения не придется думать о капитальном ремонте и можно будет сразу приступить к самому приятному моменту — декору интерьера новой квартиры. Тем более что новоселы ЖК «Московский парк» получат возможность выбрать один из трех цветовых вариантов дизайнерского решения готовой отделки и воспользоваться возможностью покупки квартиры с уже встроенной кухней. Новый дизайн получили также входные группы домой и места общего пользования. Все окна в домах, с учетом пожеланий покупателей, будут пластиковыми, так как, по мнению новоселов, пластик лучше предохраняет от ветра и шума, легче и надежнее в эксплуатации.

Важно, что новую квартиру в этом жилом комплексе можно приобрести непосредственно у застройщика, минуя посредников, что, вполне логично, положительно скажется как на стоимости жилья, так и на увеличении спектра вариантов заключения сделки. К тому же, офис продаж «Орелстрой» расположен непосредственно на въезде в микрорайон, то есть посмотреть квартиру и узнать все детали можно прямо на месте. Эксперты по недвижимости отметили, что квартиру в ЖК «Московский парк» можно купить в ипотеку на специальных выгодных условиях, так как самая низкая цена за квадратный метр площади традиционно будет предоставлена покупателям именно на старте продаж, то есть в апреле-мае 2018 года.