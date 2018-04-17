В Омске в 2018 году планируют отремонтировать 37 дорог

Александр Фрикель. По итогам 2018 года в Омске будет отремонтировано 37 дорог общей площадью 650 тыс. кв м. В текущем году планируется потратить 1 млрд руб. на дороги в областном центре, и такая же сумма будет распределена на автомагистрали регионального значения, заявил заместитель министра строительства и ЖКК Омской области

«В 2016 году большинство дорог на территории города были в разрушенном, ненормативном состоянии. В этом году запланировано 37 дорог в Омске, где будет проведен ремонт. Кроме этого, еще пять трасс будет отремонтировано в области — это дороги, подводящие к городу Омску. За два года ремонтировались дороги общегородского значения, там, где движется общественный транспорт. В текущем году эта работа продолжится, запланировано отремонтировать 37 дорог на территории Омска — это ориентировочно 650 тыс. кв м. Всего же в Омске 9,5 млн кв м, с учетом этого года будет отремонтировано 30% автомобильных дорог», — цитирует Фрикеля издание «Город55»

По его словам, к 2025 году, или к концу действия программы по безопасным и качественным дорогам, все дороги на территории Омска будут отремонтированы. Чиновник также добавил, что ремонтные работы в области стартуют с 28 апреля, в Омске — ориентировочно с 15 мая, после того, как будут заключены все контракты с подрядчиками.