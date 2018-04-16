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Рынок недвижимости оказался на пороге ужесточения
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Рынок недвижимости на пороге ужесточения 

BFM.RU 42 минуты назад
Фото: ТАСС
В преддверии июльских изменений в сфере долевого строительства девелоперы спешат заявить новые проекты и достроить уже запущенные.
На российском рынке недвижимости происходит то, что и прогнозировалось: в ожидании июльских ужесточений в сфере долевого строительства девелоперы активно заявляют новые проекты и достраивают уже запущенные — чтобы опять же успеть заявить новые по старым правилам.
В итоге, согласно данным аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками», по итогам марта объем текущего строительства вырос до почти 114 млн квадратных метров — это почти на 2 млн больше, чем в феврале. Показатели этого марта почти равны показателям марта прошлогоднего, но если дело так пойдет и дальше, по итогам 2018-го мы вполне можем перекрыть прошлогодние 78,6 млн квадратных метров.
Как отмечает портал «Единый реестр застройщиков», сейчас в работе находятся 5055 жилых комплексов в 82 регионах страны, но более половины жилищного строительства традиционно держат всего шесть регионов: Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская и Новосибирская области — именно в таком порядке. При этом если на Московскую область приходятся 12,6% совокупной площади строящегося жилья, то на Новосибирскую — всего 2,8%. Все остальные регионы спокойно можно объединить в графе «Прочие».
Еще одно любопытное наблюдение — заметное увеличение средней площади строящихся квартир. В домах, где разрешение на строительство выдавалось в с 2014 по 2017 годы, она не достигала 50 квадратных метров. Между тем в новостройках, датированных 2018 годом, она составила 57,1 «квадрата», а в Москве приблизилась к отметке 59 квадратных метров. Аналитики считают, что к этому привел оживший спрос, на который работают цены, уже далеко не везде кусачие, помноженные на снизившиеся и все продолжающие падать ставки по ипотеке, плюс льготная ипотека для семей с пополнением, плюс постоянные разговоры об очередном обвале рубля.
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