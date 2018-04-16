В Сочи начался снос самостроя

Несколько жилых многоэтажек, которые по решению суда признаны объектами самостроя, сносят в одном из кварталов Сочи , передаёт ОТР.

По сообщению местных властей, разрешение выдавалось на строительство трёхэтажных домов, однако застройщик превысил допустимое количество этажей в зданиях, из-за чего объекты стали угрожать безопасности.

По решению суда, дома были объявлены объектами самостроя — они будут снесены за счёт средств сочинской администрации. Однако в том случае, если застройщик не компенсирует стоимость работ по сносу, землю передадут подрядчику, который осуществлял разборку сооружений.

Известно, что квартиры в новых домах купили десятки семей, пока их судьба остаётся неизвестной. Городские власти намерены продолжить судьбу с самостроем: до лета в Сочи могут снести ещё как минимум шесть объектов.