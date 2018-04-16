Ещё
Власти остановили стройку на Бориса Богаткова — её начали без разрешения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти остановили стройку на Бориса Богаткова — её начали без разрешения 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
В мэрии Новосибирска объяснили захват тротуара на улице Бориса Богаткова для строительства торгового центра — саму стройку остановили до получения всех документов.
Напомним, неделю назад жители домов в районе остановки «Молодёжная» обнаружили, что на пустовавшем участке между домами вырубили деревья и начали огораживать площадку для строительства, прихватив часть тротуара вдоль улицы Бориса Богаткова.
Городские власти подтвердили планы на строительство и пояснили, что снос деревьев проводился с их согласования, а участок, сегодня занятый тротуаром, выделен для «размещения элементов благоустройства».
Разрешение на проведение земляных работ было выдано 5 апреля. При этом арендатор с получения первого разрешения на строительство успел смениться: сегодня это ООО «Квартал». При том в мэрии не уточнили, какая из трёх занимающихся строительством компаний с таким названием начала работы.
При этом в мэрии признали, что разрешение на строительство пока не выдано. «Администрацией Октябрьского района направлено письмо в адрес арендатора о приостановке работ, — отчитались в мэрии. — В департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 11 апреля 2018 года состоялось совещание с участием представителей структурных подразделений мэрии города Новосибирска, по результатам которого застройщику ООО „Квартал“ предложено приостановить работы на земельном участке до получения разрешения на строительство».
По информации муниципального портала и сайта департамента строительства и архитектуры, пока разрешительной документации мэрия не выдавала.
ngs.ru: последние новости
«Из самых сложных ситуаций мы находим выход» 15 миллионов, пять машин и пять домов: названы самые богатые депутаты 10-летнюю девочку некому привезти в Новосибирск из Таиланда — ее родители оказались в тюрьме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии326
На Россию надвигаются опасные заморозки25
Федеральный канал опозорился с Сирией112
Согласована единая позиция по Сирии64
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз131
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение