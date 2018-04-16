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«Почта России» втрое сократила объем «серой почты» в 2017 году
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«Почта России» втрое сократила объем «серой почты» в 2017 году 

Rambler News Service 7 часов назад
«Почта России» сократила объем неоплаченной доставляемой корреспонденции — «серой почты» — в три раза в 2017 году, сообщила пресс-служба «Почты России». В 2017 году объем «серой почты» составил 48 млн единиц посылок против 154 млн в 2016 году.
«Объемы неоплаченной корреспонденции в 2017 году сократились по сравнению с 2016 годом в 3 раза, составив чуть более 48 млн единиц или около 6% от общего годового объема простой письменной корреспонденции. Для сравнения, в 2016 году объем «серой» почты достигал 154 млн шт. и составлял 18% от общего количества писем, а в 2015 году — 342 млн шт. и 36% соответственно. Начиная с 2014 года, объем «серой почты» сократился в 9 раз — с 447 до 48 млн шт», — говорится в сообщении «Почты России».
Как отмечают в пресс-службе оператора, этому способствовал перевод всех клиентов на единую онлайн-систему франкирования отправлений.
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