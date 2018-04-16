Один депутат Госдумы области зарабатывает в год как 33 ростовчанина

Депутаты Государственной думы от Ростовской области отчитались о своих доходах и доходах членов своих семей за 2017 год. Кризисные явления добрались и до них, доходы уменьшаются На страницах ростовских СМИ появился своеобразный рейтинг самых богатых чиновников региона. Многим приходится экономить буквально на всем, доходы ведущих депутатов региона снизились.

Михаил Чернышев. На первом месте рейтинга ожидаемо бывший мэр Ростова, бывший замгубернатора Ростовской области, а теперь член комитета по жилищной политике и ЖКХ, член комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ

В минувшем году он заработал почти на 4 млн рублей меньше, всего 9,9 млн рублей. Видимо покупка нового автомобиля для себя и жены подкосила семейный бюджет. Бывший мэр Ростова приобрел внедорожником Porsche Cayenne для себя и Porsche Macan S для супруги.

Второе место в рейтинге занимает Алексей Кобилев , член комитета по контролю и регламенту. Его совокупный доход составил в 2017 году 6,7 млн рублей. Почти 5 млн «убытка» по сравнению с 2016 годом. Он также является самым крупным собственником недвижимости, у него 12 земельных участков, семь жилых домов, восемь квартир и три гаража. Сюда следует включить еще три овощехранилища и несколько нежилых зданий. Если сравнивать с Михаилом Чернышевым, то у семьи экс-мэра всего лишь самый большой особняк площадью 770 кв. метров, две квартиры, три гаража и четыре земельных участка.

Третье место пришлось поделить между несколькими призерами. В битве за «бронзу» сошлись зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и член комитета по энергетике Александр Каминский

Нос к носу, с разницей в сто тысяч рублей окончили они 2017 год. Виктор Водолацкий заработал 5,3 млн рублей, Александр Каминский — 5,2 млн рублей. Они влияния кризиса, шествующего по стране, не ощутили, их доходы практически не претерпели изменений.

Остальные народные избранники Ростовской области находятся в равных условиях, их доход колеблется в пределах 4,5 и 4,7 млн рублей в год. Для них 2017 год окончился позитивно, в целом зарплатные выплаты выровнялись с коллегами. Ведь были депутаты, заработавшие в 2016 году около одного миллиона рублей.

Конечно же у всех депутатов есть семьи, однако бремя содержания отнюдь не лежит только на мужских плечах. Супруги депутатов по мере сил пополняют семейный бюджет. В рейтинге самых богатых жен по-прежнему на первом месте жена Михаила Емельянова , депутат от партии Справедливая Россия . Ее доход составил больше 16 млн рублей, хотя и сильно понизился по сравнению с 2016 годом. Тогда супруга справедливороса заработала 23 млн рублей.

На втором месте супруга Максима Щаблыкина. Рачительная женщина принесла в семейную копилку 15,9 млн рублей. А третье место на пьедестале заняла жена бывшего спикера Законодательного собрания Ростовской области Виктора Дерябкина . 10,6 млн рублей в год против 22 млн в 2016 году.

А вот жена Юрия Водолацкого заработала всего 225 тысяч рублей за год, а супруга Алексея Кобилева и вовсе 46 тысяч.